Vaccini Lazio | open day AstraZeneca per over 40 nel weekend

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il prossimoday’ con il vaccino anti covid dinel“con ticket virtuale per gli40 (nati 1981)”. Lo annuncia l’assessorato alla Sanità della Regione sul portale social ‘Salute’. “Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni”, sottolinea l’assessorato in riferimento agli appuntamenti per sabato 15 e domenica 16 maggio. Nelsi potrà prenotare il vaccino anche dal medico di famiglia dove potranno vaccinarsi, oltre ai pazienti fragili, anche le persone con più di 40 anni, ma solo cone J&J, altrimenti dovranno attendere l’apertura della vaccinazione alla loro fascia di età. Le novità della campagna di ...

Il generale Figliuolo sui vaccini: "Da lunedì via agli over 40". Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lan ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) – 'Abbiamo realizzato un hub vaccinale a Roma che abbiamo messo a disposizione della Regione Lazio e di tutta la popolazione. Nei prossimi giorni, probabilmente, riusciremo a ...