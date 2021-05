"Un testimone oculare". Denise Pipitone, la svolta nella lettera anonima? "Persone non indagate", spuntano particolari inediti (Di giovedì 13 maggio 2021) “Un testimone ha visto Denise Pipitone: novità nelle indagini”. Titola così livesicilia.it, che nella sua inchiesta sul giallo di Mazara del Vallo è riuscita a scoprire il contenuto della lettera anonima che è arrivata nello studio dell'avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio che dopo diciassette anni è ancora alla ricerca della verità sulla figlia rapita il primo settembre del 2004. Chi ha scritto la missiva sarebbe un “anonimo bene informato”, un testimone oculare che racconta di aver visto la bambina in un momento successivo al rapimento. “Ho ricevuto questo pomeriggio una lettera anonima - ha dichiarato a Chi l'ha visto l'avvocato Frazzitta - come tante altre in passato. Questa però conteneva alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Unha visto: novità nelle indagini”. Titola così livesicilia.it, chesua inchiesta sul giallo di Mazara del Vallo è riuscita a scoprire il contenuto dellache è arrivata nello studio dell'avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio che dopo diciassette anni è ancora alla ricerca della verità sulla figlia rapita il primo settembre del 2004. Chi ha scritto la missiva sarebbe un “anonimo bene informato”, unche racconta di aver visto la bambina in un momento successivo al rapimento. “Ho ricevuto questo pomeriggio una- ha dichiarato a Chi l'ha visto l'avvocato Frazzitta - come tante altre in passato. Questa però conteneva alcuni ...

