Tre rapinatori sono entrati in casa ed hanno ucciso il cane Purtroppo è stato solo l’inizio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una giovanissima mamma è stata torturata e uccisa sotto gli occhi della sua bimba di 11 mesi. Ancora una vittima di sesso femminile popola le pagine della cronaca nera. Ancora una giovane donna uccisa senza un perché. Qualche tempo fa una ragazza è stata trovata morta in un cassonetto dell’immondizia a Bologna mentre un’altra è stata rinvenuta priva di vita e con le caviglie spezzate in un cortile di Pompei. Oggi è la volta di Caroline Crouch: aveva 20 anni, veniva dal Regno Unito ma da anni viveva ad Atene. Nel 2019 aveva sposato in Portogallo il 33 enne Babis Anagnostopoulos un pilota di aero taxi. La coppia era rimasta a vivere nella capitale greca e 11 mesi fa Caroline aveva dato alla luce ad una bimba. La giovane studiava all’Università del Pireo e aveva tutta la vita davanti. Vita che le è stata tolta senza pietà da un gruppo di. ...