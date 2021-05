Tommaso Zorzi difende Belen (Di giovedì 13 maggio 2021) Ieri Michele Morrone rispondendo a delle domande dei fan ha commentato di aspirare a donne più di sostanza di Belen Rodriguez la quale, secondo l’attore, sarebbe una persona composta esclusivamente da seno e fondoschiena. Tommaso Zorzi questo pomeriggio è intervenuto in difesa della modella argentina. Non ha speso di certo belle parole nei confronti di Belen Rodriguez, Michele Morrone in un commento ad un follower. L’attore avrebbe denigrato la caratura Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Ieri Michele Morrone rispondendo a delle domande dei fan ha commentato di aspirare a donne più di sostanza diRodriguez la quale, secondo l’attore, sarebbe una persona composta esclusivamente da seno e fondoschiena.questo pomeriggio è intervenuto in difesa della modella argentina. Non ha speso di certo belle parole nei confronti diRodriguez, Michele Morrone in un commento ad un follower. L’attore avrebbe denigrato la caratura Articolo completo: dal blog SoloDonna

