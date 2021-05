Sono disabile e devo anche rispondere alle vostre (stupide) domande (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi vi racconto cosa significa convivere con una disabilità e dover dissipare ogni giorno dubbi e le perplessità rispetto alla triste vita di una giovane donna che ha capito che nel fiorire dei suoi anni che c’è qualcosa di ancora più avvilente delle sofferenze che ne derivano: le interrogazioni non richieste Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi vi racconto cosa significa convivere con una disabilità e dover dissipare ogni giorno dubbi e le perplessità rispetto alla triste vita di una giovane donna che ha capito che nel fiorire dei suoi anni che c’è qualcosa di ancora più avvilente delle sofferenze che ne derivano: le interrogazioni non richieste

Advertising

Mary86278851 : @redazioneiene Ho bisogno di parlare con voi?? Sono più di 17 anni che cerco giustizia e un po' di serenità ?? Sono… - ercole05 : Eh basta Imma Battaglia ma che deve dire un disabile quando in un ristorante c’è bagni donna uomini e disabili mica… - WonderLandOffA : @ercole05 Me lo sono chiesta anche io. Un disabile ha un problema di salute che lo limita un omosessuale è perfettamente sano. - Che22peace71 : RT @alex_orlowski: Da leggere! Articolo di @iacopo_melio “Caro @Antonio_Tajani , anch'io non voglio figli, ma non perché sono disabile. #… - intertristi : @Paperumma99 Stai dando del disabile a ibra??? Sono fiero di te -