Seriate ricorda le vittime del Covid con una messa nella chiesa un anno fa piena di bare

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’Amministrazione comunale e la Parrocchia del Santissimo Redentore commemorerle-19 domenica 16 maggio, alle 10.30, con unacelebrata alladi San Giuseppe, in via Marconi a, luogo simbolico ed evocativo del dramma vissuto lo scorso. «Comune e parrocchiano ledelcon unaa suffragiodi San Giuseppe, luogo simbolo della pandemia, dei mortisi e di tutta la Valle Seriana, i cui feretri furono deposti qui in attesa della cremazione – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Proprio per questo si è deciso di realizzare prossimamente fuori dalla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seriate ricorda

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

"Da me viene un certo Martino Ta..ta..", nonil nome. "È nipote di Nicola Arena". La ... Una storia, quella degli Arena in pianta stabile nell'azienda di, ricostruita dalla Dda di ...In questi casi ci sono anche malati con infezioni batteriche che hanno bisogno della circolazione extracorporea, "AKeim - abbiamo quattro macchine che stanno andando in continuo". ...Ha debuttato domenica 9 maggio il «Bergamo Golf for Charity» 2021, organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, insieme a Multisport, che prosegue li ...Bergamonews è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esis ...