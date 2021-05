Scendono i contagi ed tamponi | oggi 8 085 nuovi positivi Calano le vittime | 201

Advertising

borghi_claudio : Mi pare di vedere Speranza al telefono dal bunker... PRESTO! qui vedono che i contagi scendono! mandate più Galli… - LobbaLuisa : RT @Nico01042014: #COVID Da quando media servi e cialtroni della politica spingono per le riaperture ad cazzum, i numeri dei contagi scendo… - StefaniaT1 : RT @Nico01042014: #COVID Da quando media servi e cialtroni della politica spingono per le riaperture ad cazzum, i numeri dei contagi scendo… - Nutizieri : Covid, scendono ancora i contagi: 530 rispetto a ieri. Ma i ricoveri restano invariati - fisco24_info : Covid Friuli Venezia Giulia, 62 nuovi contagi e 3 morti: bollettino 15 maggio: I ricoveri nelle terapie intensive s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scendono contagi

Corriere della Sera

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.195 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovicon una percentuale di positività dello 1,19%. Sono inoltre 3.005 i test rapidi antigenici ...a 16,......rilevati oggi, 15 maggio, in Friuli Venezia Giulia, su 5.195 tamponi molecolari e 3.005 i test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensivea 16,...PERUGIA - Covid in ritirata. Sono 54 i nuovi contagi al coronavirus accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 7.611 test analizzati (fra antigenici e ...Sono 557 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore; il tasso di positività è del 2,8%. Nelle ultime 24 ore, scendono di 14 unità i ricoveri, di cui 6 in terapia intensiva. I guariti i ...