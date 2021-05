Sampdoria | Keita confessa una cosa dopo il gol allo Spezia

(Di giovedì 13 maggio 2021)sembra sempre più dentro al progetto: ecco la sua dichiarazioneil gol decisivo per il pareggio contro loBalde ha salvato ladi Claudio Ranieri dalla sconfitta. Il match contro lo, andato per ben due volte in vantaggio, è finito con un pareggio per 2-2 grazie alla rete dell’attaccante senegalese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24, al suo secondo gol consecutivola marcatura contro l’Inter, parla da leader e spera ancora nel riscatto a fine stagione. «Dal primo minuto o a partita in corso, l’importante è fare la differenza», queste le parole al termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

E con questo fanno 7, 7 reti in campionato.Balde a tre giornate dalla fine si candida come vice - capocannoniere della. Un bel bottino al termine di una stagione che il senegalese non ha potuto giocare appieno. Il settimo ...DIRETTA/Spezia (risultato finale 2 - 2) streaming DAZN: Pobega, poiLo scontro con la Maggica, in altra situazione, sarebbe stato oggetto di apprensione, ma nell'attualità interessa ...Keita sembra sempre più dentro al progetto Sampdoria: ecco la sua dichiarazione dopo il gol decisivo per il pareggio contro lo Spezia Keita Balde ha salvato la Sampdoria di Claudio Ranieri dalla ...Altro goal per Keita , che si conferma il miglior attaccante della Sampdoria nel rapporto goal/tiri effettuati: meglio di Quagliarella e Gabbiadini ...