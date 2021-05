Parisi va, il problema dei tecnici del M5s resta (Di giovedì 13 maggio 2021) Qui ci si era chiesti più volte perché una forza politica nuova come erano i 5 stelle non andasse a pescare i suoi tecnici da nominare in ambiti a prova di bomba, magari tra nerd, ma inattaccabili, tremendamente onesti e anche un po' capaci. Tra le tante cose che potevano fare questa era una delle più semplici, perché di quelle persone, preparate e oneste e un po' trascurate, in Italia ce ne erano tante. E avrebbero anche accolto la scommessa di una nomina grillina. Invece, le loro scelte sono sempre andate a qualche terza linea ma non estranea al sistema delle nomine, oppure, e veniamo al caso più incredibile, a personaggi il cui fascino non è spiegabile, e il campione è Mimmo Parisi. Unico manager pubblico che Luigi Di Maio presentò come se fosse il nuovo allenatore dell'Inter, mentre illustrava l'avvio del reddito di cittadinanza. Interessante ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Qui ci si era chiesti più volte perché una forza politica nuova come erano i 5 stelle non andasse a pescare i suoida nominare in ambiti a prova di bomba, magari tra nerd, ma inattaccabili, tremendamente onesti e anche un po' capaci. Tra le tante cose che potevano fare questa era una delle più semplici, perché di quelle persone, preparate e oneste e un po' trascurate, in Italia ce ne erano tante. E avrebbero anche accolto la scommessa di una nomina grillina. Invece, le loro scelte sono sempre andate a qualche terza linea ma non estranea al sistema delle nomine, oppure, e veniamo al caso più incredibile, a personaggi il cui fascino non è spiegabile, e il campione è Mimmo. Unico manager pubblico che Luigi Di Maio presentò come se fosse il nuovo allenatore dell'Inter, mentre illustrava l'avvio del reddito di cittadinanza. Interessante ...

Advertising

Fischione4 : RT @MicheTiraboschi: Via Parisi, l’uomo dei navigator. Molto bene. Eliminati i comodi alibi, avremo ora modo di vedere se il problema era i… - FuffaForte : E il problema sarebbe? Parisi era una sciagurata bandierina piantata da quell'incapace di #Conte. La pulizia delle… - CarpinetaPaolo : @Arturo_Parisi @GuidoCrosetto @EnricoLetta Il problema non è che non ci siano donne candidate, ma che non capiate l… - PianetaLecce : Empoli, grave infortunio per Parisi: ecco il problema del difensore - FCreston : RT @MicheTiraboschi: Via Parisi, l’uomo dei navigator. Molto bene. Eliminati i comodi alibi, avremo ora modo di vedere se il problema era i… -

Ultime Notizie dalla rete : Parisi problema Catania, stadio Angelo Massimino si appresta a cambiare volto ( ... sarà rifatto il manto erboso con soluzioni innovative eliminando il problema della ricrescita e ... che sta curando l'assessore allo sport Sergio Parisi, iniziato dallo storico Campo Scuola di ...

Cibali, lo stadio si rifà il look: intervento per 4,4 milioni di euro ...noto il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore allo sport con delega ai fondi Ue Sergio Parisi, ... sarà rifatto il manto erboso con soluzioni innovative eliminando il problema della ricrescita e del ...

Parisi va, il problema dei tecnici del M5s resta Il Foglio Parisi va, il problema dei tecnici del M5s resta Qui ci si era chiesti più volte perché una forza politica nuova come erano i 5 stelle non andasse a pescare i suoi tecnici da nominare in ambiti a prova di bomba, magari tra nerd, ma inattaccabili, tr ...

“La Sarca tutta nuda”: quando la tutela dell'ambiente parte dal basso “La Sarca tutta nuda ” è un progetto di pulizia del fiume Sarca per farla tornare spoglia dai rifiuti come mamma l'ha fatta, in questo caso madre Natura. La giornata è previ ...

... sarà rifatto il manto erboso con soluzioni innovative eliminando ildella ricrescita e ... che sta curando l'assessore allo sport Sergio, iniziato dallo storico Campo Scuola di ......noto il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore allo sport con delega ai fondi Ue Sergio, ... sarà rifatto il manto erboso con soluzioni innovative eliminando ildella ricrescita e del ...Qui ci si era chiesti più volte perché una forza politica nuova come erano i 5 stelle non andasse a pescare i suoi tecnici da nominare in ambiti a prova di bomba, magari tra nerd, ma inattaccabili, tr ...“La Sarca tutta nuda ” è un progetto di pulizia del fiume Sarca per farla tornare spoglia dai rifiuti come mamma l'ha fatta, in questo caso madre Natura. La giornata è previ ...