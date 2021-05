'Napoli, tra Vlahovic e Osimhen mi terrei Victor' (Di giovedì 13 maggio 2021) Napoli - A Radio Marte è intervenuto Bernardo Bovarone , agente: " Gattuso a Firenze? Penso che possa accadere e mi farebbe piacere. Lo stimo tantissimo: è un grande allenatore. Ha caratteristiche ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021)- A Radio Marte è intervenuto Bernardo Bovarone , agente: " Gattuso a Firenze? Penso che possa accadere e mi farebbe piacere. Lo stimo tantissimo: è un grande allenatore. Ha caratteristiche ...

OptaPaolo : 100 - Con il gol di Lorenzo Insigne, il Napoli ha raggiunto quota 100 reti in questa stagione, considerando tutte l… - sscnapoli : Lorenzo @Lor_Insigne ha raggiunto il quarto posto solitario tra i miglior marcatori del Napoli all-time in tutte le… - ScassaSeo : @ParticipioPart Cosa dovrebbe fare?? Dare altri 3 punti al napoli (già regalati tra l’altro) sono accordi presi da 1 anno dai ?? - Mirko799 : RT @CalcioPillole: Ancora nessun incontro tra De Laurentiis e #Gattuso. Certezze ancora zero, ma in compenso ci sono diverse ipotesi: per… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Mancini: 'Abbiamo un'identità, per Verratti vedremo, corsa Champions? Tra Juve e Napoli c'è un punto, nient… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tra Allegri, solo Napoli e Real Madrid: spunta l'offerta importante di De Laurentiis Tra i nomi c'è il forte interesse per Max Allegri . Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, lo stesso allenatore ex Juve sarebbe la prima scelta di De ...

'Napoli, tra Vlahovic e Osimhen mi terrei Victor' Io sono sorpreso che non resti a Napoli ma avrà avuto i suoi problemi: l'ostacolo era il rinnovo che si doveva fare e che non si stava facendo. Il motivo per cui non si è fatto riguarda la flessione ...

"Napoli, tra Vlahovic e Osimhen mi terrei Victor" Corriere dello Sport.it Flixbus in Campania: aumentano i collegamenti da Napoli e dalle altre province Napoli è già collegata con grandi città come Roma, Milano, Torino, Bari e Catania e tanti altri comuni in Puglia tra cui Alberobello, Porto Cesareo, Martina Franca e Gallipoli. Dal 3 giugno ci sarà ...

Zaccagni, l'agente: 'A gennaio interessava al Napoli. Ora dipende da una cosa...' Ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato un'intervista Fausto Pari, ex centrocampista di Napoli e Sampdoria e attuale procuratore di Mattia Zaccagni. Queste ...

