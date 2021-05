Napoli-De Paul trattativa avviata. Piace anche Nuno Mendes

(Di giovedì 13 maggio 2021)-De, parte la. Gli azzurri impegnati nella lotta Champions non perdono di vista il Calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, ladelper Deè ufficialmente partita. gli azzurri seguonol’esterno mancino dello Sporting Lisbona. Rodrigo Dedetto Rodri, centrocampista argentino dell’Udinese che proprio martedì ha sfilato al Maradona sotto gli occhi di Della dirigenza del. “De Laurentiis ce lo ha chiesto”, disse qualche settimana fa il vicepresidente friulano, Campoccia. “Ma deve capire che ha un valore importante”. In cifre: intorno ai 35 milioni di euro. Oltre ai gol (9 finora), agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Paul

Ildi oggi e quello di domani: tra la Champions da conquistare e la Champions da giocare. Facile, vero? Di certo consequenziale: la qualificazione equivale a una serie di scelte sul mercato e ...Zenga, Ferri, De, Donadoni, Giannini, in quella Under c'era il nucleo della squadra di ... Total look&Shark, orologio Richard Mille RM 72 - 01 Flyback Lifestyle ChronographNapoli-De Paul, parte la trattativa. Gli azzurri impegnati nella lotta Champions non perdono di vista il Calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, la ...il Napoli si muove effettivamente su De Paul dell'Udinese. La trattativa c'è e il centrocampista potrebbe approdare in azzurro.