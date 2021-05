Msf lancia una nuova operazione in mare | “I migranti continuano a morire Da Draghi gaffe sui diritti umani”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Medici Senza Frontiere torna nel Mediterraneo centrale per portare avanti operazioni di salvataggio dopo quasi un anno di stop con unanave, la Geo Barents, che oggi ha lasciato la Norvegia per arrivare nella zona di Ricerca e Soccorso libica entro due settimane. “Sappiamo che le missioni si svolgono oggi in un contesto in cui dobbiamo fare i conti con un’ostilità da parte delle istituzioni e delle autorità competenti”, dichiara Marco Bertotto, capo Advocacy della Ong medicotaria, “ma ci comporteremo come fatto in qualunque contesto”. “Salveremo quelle persone”, assicura. La nave batte bandiera norvegese, è una delle più grandi che una Ongtaria abbia utilizzato per le operazioni di soccorso: lunga 76,95 metri, può ospitare 300 persone garantendone il distanziamento e gli standard di sicurezza anti-Covid. Ma la volontà ...

...senza frontiere cheun appello al governo greco e all'Unione europea per fermare la chiusura. "L'assurdità a Lesbo sembra non avere limiti - dichiara Maria Eliana Tunno, psicologa dia ...Lo denuncia Medici Senza Frontiere (), che per la prima volta prende posizione in merito criticando la gestione sanitaria della pandemia nel paese eun appello internazionale per chiedere ...Medici Senza Frontiere torna nel Mediterraneo centrale per portare avanti operazioni di salvataggio dopo quasi un anno di stop con una nuova nave, la Geo Barents, che oggi ha lasciato la Norvegia per ...PALERMO. – La nuova ondata di sbarchi verso le coste italiane, con il suo corollario inevitabile di morti e naufragi, convince Medici Senza Frontiere, una delle più importanti Ong internazionali, a to ...