Meghan Markle, niente baby shower per la figlia numero due. Ora «non è appropriato» (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel 2019, prima della nascita del piccolo Archie, Meghan Markle si concesse un baby shower americano da circa mezzo milione di euro. Per la secondogenita invece, come rivela il Daily Express, non ci sarà nessun baby shower: «Meghan non lo ritiene appropriato in questo momento». Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel 2019, prima della nascita del piccolo Archie, Meghan Markle si concesse un baby shower americano da circa mezzo milione di euro. Per la secondogenita invece, come rivela il Daily Express, non ci sarà nessun baby shower: «Meghan non lo ritiene appropriato in questo momento».

