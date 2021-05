Mafia | mamma di Claudio Domino | verità su morte di mio figlio

(Di giovedì 13 maggio 2021) "Vogliamo sapere tutta lasulladi mio. Dopo 35 anni, per la prima volta, scendo in piazza per gridare il dolore di una madre a cui hanno ucciso un bimbo di 11 anni senza che si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mafia mamma

La Nuova Sardegna

È l'appello lanciato da Graziella Accetta,di Claudio Domino, il bimbo di 11 anni che il 7 ... Un omicidio, quello di Claudio Domino, che demolì il falso mito dellache non tocca i bambini, ...Lo dice Graziella Accetta,di Claudio Domino, che il 7 ottobre 1986 fu ucciso a colpi di ... Quello di Claudio Domino pero' fa rumore perche' smonta il (falso) mito dellache non tocca i ...Nessun processo per un omicidio che resta irrisolto dal 1986. Graziella Accetta chiede giustizia e verità per la morte del piccolo Claudio ..."Vogliamo sapere tutta la verità sulla morte di mio figlio. Dopo 35 anni, per la prima volta, scendo in piazza per gridare il dolore di una madre a cui hanno ucciso un bimbo di 11 anni senza che si si ...