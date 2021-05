“Ma cosa ho detto!?”. Barbara D’Urso, gaffe colossale in diretta: si corregge subito, ma è troppo tardi (Di giovedì 13 maggio 2021) Barbara D’Urso sembra tirare un sospiro di sollievo. Dopo le tantissime voci negative sul suo conto, nelle scorse ore sono uscite fuori indiscrezioni ben più positive. Pare infatti che tutti i suoi programmi saranno confermati da Mediaset nella prossima stagione televisiva. A partire dall’autunno rivedremo dunque ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Restano solo dubbi su ‘Live – Non è la D’Urso’, anche se lei sarebbe in lizza per essere protagonista ancora una volta anche in prima serata. Bisognerà capire se sarà al timone di questa trasmissione o se ne verrà affidata un’altra. Sullo sfondo ci sarebbero ancora Paolo Bonolis ed Elisa Isoardi, che cercheranno fino alla fine di avere spazio nel prime time. Intanto, nell’appuntamento di ‘Pomeriggio Cinque’ del 13 maggio, la padrona di casa si è resa artefice di una gaffe ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)sembra tirare un sospiro di sollievo. Dopo le tantissime voci negative sul suo conto, nelle scorse ore sono uscite fuori indiscrezioni ben più positive. Pare infatti che tutti i suoi programmi saranno confermati da Mediaset nella prossima stagione televisiva. A partire dall’autunno rivedremo dunque ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Restano solo dubbi su ‘Live – Non è la’, anche se lei sarebbe in lizza per essere protagonista ancora una volta anche in prima serata. Bisognerà capire se sarà al timone di questa trasmissione o se ne verrà affidata un’altra. Sullo sfondo ci sarebbero ancora Paolo Bonolis ed Elisa Isoardi, che cercheranno fino alla fine di avere spazio nel prime time. Intanto, nell’appuntamento di ‘Pomeriggio Cinque’ del 13 maggio, la padrona di casa si è resa artefice di una...

