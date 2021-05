LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki inzia bene, Jodoin Di Maria deve rimontare (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: Per fortuna delle azzurre ci sono tantissimi errori. Gara di LIVEllo molto basso finora. 12.22: Altro errore della britannica Toulson, che dopo due Tuffi è appena ad 85.80. Qualificazione alla finale quasi compromessa. 12.21: Questa potrebbe essere una serie che porterà le azzurre molto indietro in classifica. 12.19: Non ingrana nemmeno Sarah Jodoin Di Maria. Sono pochi i 51 punti conquistati con il triplo e mezzo avanti carpiato (101.40). 12.17: Arriva l’errore purtroppo di Noemi Batki. Solo 40 punti con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Totale 104.50. 12.16: Dopo la prima rotazione Konanykhina in testa con Batki seconda. Quattordicesima Jodoin Di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: Per fortuna delle azzurre ci sono tantissimi errori. Gara dillo molto basso finora. 12.22: Altro errore della britannica Toulson, che dopo dueè appena ad 85.80. Qualificazione alla finale quasi compromessa. 12.21: Questa potrebbe essere una serie che porterà le azzurre molto indietro in classifica. 12.19: Non ingrana nemmeno SarahDi. Sono pochi i 51 punti conquistati con il triplo e mezzo avanti carpiato (101.40). 12.17: Arriva l’errore purtroppo di Noemi. Solo 40 punti con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Totale 104.50. 12.16: Dopo la prima rotazione Konanykhina in testa conseconda. QuattordicesimaDi ...

