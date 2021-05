Il politico che sta creando un problema ai Verdi tedeschi (Di giovedì 13 maggio 2021) I Verdi tedeschi stanno probabilmente vivendo il momento più entusiasmante della loro quarantennale storia. Sono sempre di più i sondaggi che li vedono al primo posto in vista delle elezioni politiche di settembre, la loro candidata alla Cancelleria Annalena Baerbock è molto apprezzata dai tedeschi e la prospettiva di guidare il primo governo post-Merkel è un’ipotesi che acquista concretezza di giorno in giorno. Tuttavia anche i Grünen hanno i loro problemi, in particolare ne hanno uno che di mestiere fa il Sindaco di Tubinga e si chiama Boris Palmer. Tubinga, cittadina del Baden-Württemberg e sede di un’antica e prestigiosissima università da cui sono passati numerosi giganti della cultura tedesca, è governata dal 2007 da Palmer, verde appartenente alla corrente dei Realos (i “realisti”) le cui posizioni controverse hanno spesso ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 maggio 2021) Istanno probabilmente vivendo il momento più entusiasmante della loro quarantennale storia. Sono sempre di più i sondaggi che li vedono al primo posto in vista delle elezioni politiche di settembre, la loro candidata alla Cancelleria Annalena Baerbock è molto apprezzata daie la prospettiva di guidare il primo governo post-Merkel è un’ipotesi che acquista concretezza di giorno in giorno. Tuttavia anche i Grünen hanno i loro problemi, in particolare ne hanno uno che di mestiere fa il Sindaco di Tubinga e si chiama Boris Palmer. Tubinga, cittadina del Baden-Württemberg e sede di un’antica e prestigiosissima università da cui sono passati numerosi giganti della cultura tedesca, è governata dal 2007 da Palmer, verde appartenente alla corrente dei Realos (i “realisti”) le cui posizioni controverse hanno spesso ...

Advertising

ManlioDS : Un gruppo politico vive della legittimazione che gli dà un consenso basato sui fatti. Quando si cerca di trasformar… - Agenzia_Ansa : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia, corre con un braccialetto per Giulio Regeni, friulan… - wireditalia : In streaming al #WNF21 si parla della legge che vuole punire l’omotransfobia. Una proposta di legge al centro del d… - Omantini : RT @michele_genchi: @AndreaMarcucci Non capisco se questa sua voglia di comunicare i fatti suoi siano riconducibili anche al suo impegno po… - eia58 : RT @Pepppe862375p04: L immobilismo di conte non è mai mutato, né da premier né da capo politico del M5S, ancora i grillini non sanno sto #… -

Ultime Notizie dalla rete : politico che La lettera di Ladaria farà bene alla democrazia americana ". Intervista a Stefano Ceccanti Dietro queste affermazioni si coglie tutta la finezza di un papa che per storia familiare conosceva la concretezza della vita politico - parlamentare che è fatta non di referendum su princìpi, ma di ...

Maaza Mengiste, Il re ombra La memoria collettiva può esistere solo se la intendiamo come processo: un processo di costruzione e di istruzione, e un processo politico in quanto processo di negoziazione tra ciò che vogliamo ...

Un terremoto politico che ci riguarda | il manifesto Il Manifesto Tra i nuovi rifiuti sulle spiagge italiane anche guanti e mascherine Indagine di Legambiente: sui nostri litorali trovati 783 rifiuti ogni cento metri, l'84% sono oggetti in plastica ...

Per l'emancipazione dei sindaci Governare una città è un osso duro e un privilegio. Basta lotterie politiche, basta gioco delle caselle dell’ultima ora: bisogna liberare i ruoli amministrativi cruciali dalle dinamiche della politica ...

Dietro queste affermazioni si coglie tutta la finezza di un papaper storia familiare conosceva la concretezza della vita- parlamentareè fatta non di referendum su princìpi, ma di ...La memoria collettiva può esistere solo se la intendiamo come processo: un processo di costruzione e di istruzione, e un processoin quanto processo di negoziazione tra ciòvogliamo ...Indagine di Legambiente: sui nostri litorali trovati 783 rifiuti ogni cento metri, l'84% sono oggetti in plastica ...Governare una città è un osso duro e un privilegio. Basta lotterie politiche, basta gioco delle caselle dell’ultima ora: bisogna liberare i ruoli amministrativi cruciali dalle dinamiche della politica ...