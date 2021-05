I carabinieri fermano festa Lukaku e giocatori dell’Inter: 24 multati (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle ore 03:00 di questa notte, in Milano, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un Hotel del centro dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del calciatore dell’Inter Romelu Lukaku. Nella circostanza, oltre al citato Lukaku, sono state identificate L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle ore 03:00 di questa notte, in Milano, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, idella Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un Hotel del centro dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del calciatoreRomelu. Nella circostanza, oltre al citato, sono state identificate L'articolo

Advertising

dadoSuperSantos : RT @CalcioFinanza: I carabinieri fermano festa per il compleanno di Lukaku alle 3: 23 multati tra cui altri giocatori dell'Inter https://t.… - Giannnxx2 : RT @CalcioFinanza: I carabinieri fermano festa per il compleanno di Lukaku alle 3: 23 multati tra cui altri giocatori dell'Inter https://t.… - eire_dani : RT @CalcioFinanza: I carabinieri fermano festa per il compleanno di Lukaku alle 3: 23 multati tra cui altri giocatori dell'Inter https://t.… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: I carabinieri fermano festa per il compleanno di Lukaku alle 3: 23 multati tra cui altri giocatori dell'Inter https://t.… - mkidj : RT @CalcioFinanza: I carabinieri fermano festa per il compleanno di Lukaku alle 3: 23 multati tra cui altri giocatori dell'Inter https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : carabinieri fermano Coprifuoco: un ragazzo sorpreso a passeggiare fuori orario a Terzigno picchiato dai carabinieri. Un video documenta la scena TERZIGNO (NAPOLI) - Era a passeggio durante il coprifuoco. I carabinieri lo fermano e lo prendono a calci. Si vede in un video sul web. Il ragazzo urlava con le mani in alto. La scena è stata ripresa da un balcone. E' successo ieri sera a Terzigno, nell' area ...

Coprifuoco,preso a calci da carabinieri 22.10 Coprifuoco,preso a calci da carabinieri Era a passeggio durante il coprifuoco. I carabinieri lo fermano e lo prendono a calci. Si vede in un video sul web. Il ragazzo urlava con le mani in alto. La scena è stata ripresa da un balcone. E' successo ieri sera a Terzigno, nell' area ...

Carabinieri fermano auto sportiva e scoprono 1 kg di cocaina Agenzia ANSA I carabinieri fermano festa Lukaku e giocatori dell’Inter: 23 multati Alle ore 03:00 di questa notte, in Milano, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un Hotel del centro d ...

Fermato in strada e trovato con un coltello: 26enne denunciato a Reggio Emilia L’incisiva attività di controllo sul territorio eseguita in città ha portato i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia a operare la denuncia di un 26enne domiciliato a R ...

TERZIGNO (NAPOLI) - Era a passeggio durante il coprifuoco. Iloe lo prendono a calci. Si vede in un video sul web. Il ragazzo urlava con le mani in alto. La scena è stata ripresa da un balcone. E' successo ieri sera a Terzigno, nell' area ...22.10 Coprifuoco,preso a calci daEra a passeggio durante il coprifuoco. Iloe lo prendono a calci. Si vede in un video sul web. Il ragazzo urlava con le mani in alto. La scena è stata ripresa da un balcone. E' successo ieri sera a Terzigno, nell' area ...Alle ore 03:00 di questa notte, in Milano, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un Hotel del centro d ...L’incisiva attività di controllo sul territorio eseguita in città ha portato i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia a operare la denuncia di un 26enne domiciliato a R ...