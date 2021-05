Harry e Meghan svelato il nome della bambina (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle case di scommesse, dopo la scomparsa del principe Filippo, sono aumentate le puntate sul nome Philippa per la bambina che nascerà a breve in casa di Harry e Meghan. Gli altri nomi in lizza sono Diana e Lily. Intanto i duchi di Sussex sono stati di nuovo attaccati. Questa volta a criticarli è stata Lady Victoria Hervey, ex fiamma del principe Andrea. I Sussex stanno per avere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle case di scommesse, dopo la scomparsa del principe Filippo, sono aumentate le puntate sulPhilippa per lache nascerà a breve in casa di. Gli altri nomi in lizza sono Diana e Lily. Intanto i duchi di Sussex sono stati di nuovo attaccati. Questa volta a criticarli è stata Lady Victoria Hervey, ex fiamma del principe Andrea. I Sussex stanno per avere Articolo completo: dal blog SoloDonna

