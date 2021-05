Gratificati: non dimenticare mai di farlo (Di giovedì 13 maggio 2021) Essere grati a se stessi, amiche, è una delle sensazioni più belle che esistono, eppure le persone sono talmente prese da tante cose che si dimenticano il rapporto con se stesse o si limitiamo a darsi delle false gratificazioni: facendo shopping sfrenato, introducendo cibo-spazzatura, utilizzando droghe. Ma tutte queste sono forme ipnotiche, input presi dall’esterno, condizionamenti. Invece quando noi non ci giudichiamo, ma ci guardiamo, per come siamo, quando non c’è un “dovrei essere diversa”, “essere più…” , “essere meno…”, allora sì che riusciamo a suscitare un senso di gratitudine autentico verso noi stesse. Infatti, ogni volta che c’è un “dovrei…” la realtà che ne scaturisce diventa sbagliata. La progettualità parte sempre da come si sta nel presente: avere un proposito ci spinge in una determinata direzione, ed è giusto avere dei desideri, ma non dobbiamo farci dominare da essi; ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) Essere grati a se stessi, amiche, è una delle sensazioni più belle che esistono, eppure le persone sono talmente prese da tante cose che si dimenticano il rapporto con se stesse o si limitiamo a darsi delle false gratificazioni: facendo shopping sfrenato, introducendo cibo-spazzatura, utilizzando droghe. Ma tutte queste sono forme ipnotiche, input presi dall’esterno, condizionamenti. Invece quando noi non ci giudichiamo, ma ci guardiamo, per come siamo, quando non c’è un “dovrei essere diversa”, “essere più…” , “essere meno…”, allora sì che riusciamo a suscitare un senso di gratitudine autentico verso noi stesse. Infatti, ogni volta che c’è un “dovrei…” la realtà che ne scaturisce diventa sbagliata. La progettualità parte sempre da come si sta nel presente: avere un proposito ci spinge in una determinata direzione, ed è giusto avere dei desideri, ma non dobbiamo farci dominare da essi; ...

Ultime Notizie dalla rete : Gratificati non Darboe, Zalewski & Co, il programma Pinto funziona Ciclicamente ci sono degli update, i ragazzi sanno che il club non solo punta su di loro ma li segue da vicino e in ogni aspetto e questo li fa sentire da una parte gratificati dall'altra, appunto, ...

Languishing: cos'è e significato del senso di vuoto e apatia Facciamo sempre le medesime cose sentendoci per nulla gratificati.' - Fa sapere la psicoterapeuta - . Non essere sereni e vivere male la quotidianità, durante la pandemia, sembra una condizione ...

Languishing: cos’è e significato del senso di vuoto e apatia Cos'è il languishing, significato e sintomi del nuovo malessere in psicologia: che vuol dire, traduzione e consigli del professionista.

