Giro d’Italia 2021, le pagelle della sesta tappa: Maeder e Mohoric perfetti, Ganna è un treno (Di giovedì 13 maggio 2021) La sesta tappa del Giro d’Italia 2021, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, ha regalato grandissime emozioni. Gino Mader, al termine di una lunga fuga, ha colto un meritatissimo successo. Tra i favoriti, invece, Bernal è andato all’attacco nel finale e solo Remco Evenepoel, Daniel Martin e un fantastico Giulio Ciccone sono riusciti a resistergli. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle. LE pagelle della sesta tappa DEL Giro d’Italia 2021 GINO MADER (BAHRAIN VICTORIOUS) VOTO 10: L’elvetico della Bahrain Victorious si rifà dopo la beffa subita, a marzo, nella tappa regina della ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladel, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, ha regalato grandissime emozioni. Gino Mader, al termine di una lunga fuga, ha colto un meritatissimo successo. Tra i favoriti, invece, Bernal è andato all’attacco nel finale e solo Remco Evenepoel, Daniel Martin e un fantastico Giulio Ciccone sono riusciti a resistergli. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEDELGINO MADER (BAHRAIN VICTORIOUS) VOTO 10: L’elveticoBahrain Victorious si rifà dopo la beffa subita, a marzo, nellaregina...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - CorriereAlpi : [NORDESTEECONOMIA] Spiccano i nomi delle trevigiane Acca Kappa, Astoria e Scarpa tra i fornitori della corsa in ros… - tribuna_treviso : [NORDESTEECONOMIA] Spiccano i nomi delle trevigiane Acca Kappa, Astoria e Scarpa tra i fornitori della corsa in ros… -