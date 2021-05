Giro d’Italia 2021, Egan Bernal sempre più favorito n.1. Non convince Simon Yates, Vlasov poco brillante (Di giovedì 13 maggio 2021) Più passano le tappe di questo Giro d’Italia 2021, più Egan Bernal convince e ‘zittisce’. Zittisce coloro che alla vigilia della Corsa Rosa, dopo settimane di assenza dalle corse del vincitore del Tour de France 2019, rimasto per diverso tempo in altura nella sua amata Colombia, nutrivano forti dubbi sulla sua condizione fisica. Dubbi che, in realtà, vanno avanti dalla Grande Boucle dello scorso anno abbandonata per problemi alla schiena. Comunque sia, in effetti, non era poi così scontata la super forma fisica con cui alla fine si è presentato al suo primo Giro d’Italia con la chiara intenzione di portarselo a casa. E finora non possiamo dire altro se non che Egan c’è, eccome se c’è. Lui e la sua corazzata della Ineos Grenadiers non ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Più passano le tappe di questo, piùe ‘zittisce’. Zittisce coloro che alla vigilia della Corsa Rosa, dopo settimane di assenza dalle corse del vincitore del Tour de France 2019, rimasto per diverso tempo in altura nella sua amata Colombia, nutrivano forti dubbi sulla sua condizione fisica. Dubbi che, in realtà, vanno avanti dalla Grande Boucle dello scorso anno abbandonata per problemi alla schiena. Comunque sia, in effetti, non era poi così scontata la super forma fisica con cui alla fine si è presentato al suo primocon la chiara intenzione di portarselo a casa. E finora non possiamo dire altro se non chec’è, eccome se c’è. Lui e la sua corazzata della Ineos Grenadiers non ...

