Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente sposi: nozze segrete (Di giovedì 13 maggio 2021) Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono detti il fatidico sì con una cerimonia intima: “C’eravamo solo noi, i testimoni e i familiari stretti” Dopo due matrimoni posticipati per il Covid, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati finalmente marito e moglie. A coronare la loro unione una cerimonia romantica alla presenza di pochi intimi: “C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita” hanno rivelato sui social. Filippo ha indossato un elegantissimo smoking nero. Giorgia, invece, era radiosa nel tailleur bianco. ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021)si sono detti il fatidico sì con una cerimonia intima: “C’eravamo solo noi, i testimoni e i familiari stretti” Dopo due matrimoni posticipati per il Covid,sono diventatimarito e moglie. A coronare la loro unione una cerimonia romantica alla presenza di pochi intimi: “C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita” hanno rivelato sui social.ha indossato un elegantissimo smoking nero., invece, era radiosa nel tailleur bianco. ...

Advertising

infoitcultura : Giorgia Palmas sposa in tailleur: giacca e fiori tra i capelli per il matrimonio con Filippo Magnini - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati matrimonio in gran segreto - CorriereUmbria : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio in segreto e foto su Instagram #GiorgiaPalmas #FilippoMagnini… - Blusba : -