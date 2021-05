Fincantieri: nel primo trimestre ricavi a 1,426 mld (+9,1%), ebitda sale 101 mln (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Fincantieri ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi e proventi, pari ad 1,426 miliardi di i euro (escluse le attività passanti di 222 milioni di euro) in crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. I volumi sviluppati durante i primi tre mesi del 2021 superano quelli del primo trimestre dell'anno precedente, recuperando ampiamente la quota persa per la sospensione delle attività dei cantieri e stabilimenti italiani del Gruppo a seguito del manifestarsi della pandemia Covid-19. Lo rende noto Fincantieri dopo che il Cda, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 202110. I risultati raggiunti, sottolinea la società, "sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) -ha chiuso ildell'anno cone proventi, pari ad 1,426 miliardi di i euro (escluse le attività passanti di 222 milioni di euro) in crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. I volumi sviluppati durante i primi tre mesi del 2021 superano quelli deldell'anno precedente, recuperando ampiamente la quota persa per la sospensione delle attività dei cantieri e stabilimenti italiani del Gruppo a seguito del manifestarsi della pandemia Covid-19. Lo rende notodopo che il Cda, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 202110. I risultati raggiunti, sottolinea la società, "sono ...

