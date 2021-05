Fabio Fazio, decisione definitiva della Rai: fan entusiasti (Di giovedì 13 maggio 2021) Una bella notizia per Fabio Fazio e la Rai che si stringono la mano anche per la prossima stagione di programmazione Fabio Fazio e Rai si stringono la mano in segno d’intesa per una nuova stagione alla conduzione di Che tempo che fa. Come di consueto, anche il talk show della domenica sera prenderà una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Una bella notizia pere la Rai che si stringono la mano anche per la prossima stagione di programmazionee Rai si stringono la mano in segno d’intesa per una nuova stagione alla conduzione di Che tempo che fa. Come di consueto, anche il talk showdomenica sera prenderà una L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ricpuglisi : Il pluralismo a @chetempochefa: FABIO FAZIO MASSIMO GIANNINI MICHELE SERRA #CTCF - giampietrogiova : RT @astrajuma: Se Report non può dare voce di replica a Renzi e a noi di Italia Viva c'è Fabio Fazio con la sua trasmissione che lo può… - tuttopuntotv : Che tempo che fa di Fabio Fazio: confermato anche per la prossima stagione #Chetempochefa #FabioFazio #Rai3 - FabioTraversa : RT @tvblogit: Che tempo che fa con Fabio Fazio confermato la domenica sera su Rai 3 - FanFerrante : Novità per il 2021-2022: - #CTCF confermato su Rai3 - contratto di un anno per Fabio Fazio - Fazio non più produtto… -