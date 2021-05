Euro 2020: la Spagna giocherà a Siviglia con 16mila tifosi a La Cartuja (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Governo spagnolo ha autorizzato il ritorno del pubblico negli stadi in determinate regioni. Il Ministro dell’Interno ha rivelato oggi che lo stadio La Cartuja di Siviglia potrà ospitare fino a 16.000 tifosi nelle partite del girone di Euro 2020: la Spagna affronterà in Andalusia il 14 giugno la Svezia, il 19 la Polonia e il 23 la Slovacchia. Foto: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Governo spagnolo ha autorizzato il ritorno del pubblico negli stadi in determinate regioni. Il Ministro dell’Interno ha rivelato oggi che lo stadio Ladipotrà ospitare fino a 16.000nelle partite del girone di: laaffronterà in Andalusia il 14 giugno la Svezia, il 19 la Polonia e il 23 la Slovacchia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

PatriziaTerzoni : #Ance ora in Audizione: Il #Superbonus ha un ruolo fondamentale per l’accelerazione degli investimenti nel comparto… - PagellaPolitica : Molti politici hanno scritto che nel 2020 #Amazon, nonostante ricavi da 44 miliardi di euro, non ha pagato tasse in… - SalandinS : Bilancio Verona 2020 utile 8 mln. Con un bilancio cosi piccolo, potrai pagare € 3mil di stipendio all’ad e aver d… - DagheneDb : RT @JuveComps: Giacomo Raspadori vs Juventus (A) Euro 2020 ? - e__chris : RT @JuveComps: Giacomo Raspadori vs Juventus (A) Euro 2020 ? -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Aquafil, bene vendite oprimi 4 mesi. Utile a 3,5 milioni Aquafil ha chiuso il 1° trimestre con un utile netto di 3,5 milioni di euro , rispetto ai 4,1 milioni del I trimestre 2020. I ricavi sono scesi a 30,6 milioni, registrando un calo del 7,2% rispetto ai 140,7 milioni dell'anno precedente che era stato limitatamente ...

Ruby, prima condanna per le bugie sul bunga bunga. Condannato a due anni il pianista di Arcore Danilo Mariani ...di condanna per Berlusconi a 4 anni e due mesi è stata pronunciata dal pm il 13 febbraio 2020, ... circa 170mila euro dal 2011 al 2013. 'Non fatemi parlare altrimenti mi fanno un altro processo' ha ...

EURO 2020: dove andranno in ritiro le squadre? UEFA.com Banca Ifis, Geertman: "Prezzi NPL potrebbero ridursi. Pronti a essere profittevoli in questo scenario" (Teleborsa) - Mi aspetto che i prezzi degli NPL restino più o meno piatti, ma ci stiamo preparando nel caso dovessero scendere. Ci sono certamente dei portafogli sul mercato su cui sentiamo ...

AGCOM: sanzione di 480.000 euro a WindTre L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha inflitto a WindTre una sanzione amministrativa di 480.000 euro per aver violato l'art. 3 del ...

Aquafil ha chiuso il 1° trimestre con un utile netto di 3,5 milioni di, rispetto ai 4,1 milioni del I trimestre. I ricavi sono scesi a 30,6 milioni, registrando un calo del 7,2% rispetto ai 140,7 milioni dell'anno precedente che era stato limitatamente ......di condanna per Berlusconi a 4 anni e due mesi è stata pronunciata dal pm il 13 febbraio, ... circa 170miladal 2011 al 2013. 'Non fatemi parlare altrimenti mi fanno un altro processo' ha ...(Teleborsa) - Mi aspetto che i prezzi degli NPL restino più o meno piatti, ma ci stiamo preparando nel caso dovessero scendere. Ci sono certamente dei portafogli sul mercato su cui sentiamo ...L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha inflitto a WindTre una sanzione amministrativa di 480.000 euro per aver violato l'art. 3 del ...