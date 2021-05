Draghi non percepisce compensi come presidente del Consiglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Nessun compenso per la carica di Mario Draghi a presidente del Consiglio. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Il documento, datato 5 maggio 2021, riporta una dichiarazione del capo del governo in cui conferma di non ricevere alcuna cifra per il ruolo chiamato a ricoprire dal 13 febbraio, quando sciolse la riserva e formò il suo esecutivo. Ecco la conferma che lo stipendio Draghi, come presidente del Consiglio, non esiste. Stipendio Draghi: nessun compenso per la carica di presidente del Consiglio La lettera, di due righe, in cui si annuncia l’assenza di qualsiasi compenso, è pubblica e visibile sul ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Nessun compenso per la carica di Mariodel. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza dele relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Il documento, datato 5 maggio 2021, riporta una dichiarazione del capo del governo in cui conferma di non ricevere alcuna cifra per il ruolo chiamato a ricoprire dal 13 febbraio, quando sciolse la riserva e formò il suo esecutivo. Ecco la conferma che lo stipendiodel, non esiste. Stipendio: nessun compenso per la carica didelLa lettera, di due righe, in cui si annuncia l’assenza di qualsiasi compenso, è pubblica e visibile sul ...

