De Paul piace a mezza Europa: una big spagnola insidia Juve, Inter e Milan (Di giovedì 13 maggio 2021) De Paul fa gola a tante big in Europa e non solo in Italia. L'Atletico Madrid dell'estimatore Simeone insiste per il centrocampista argentino Diego Simeone non si arrende per Rodrigo De Paul. L'Atletico Madrid insidia le italiane Juventus, Milan e Inter nella corsa al centrocampista di proprietà dell'Udinese. Stando al portale Todofichajes.com, il nazionale argentino sarebbe il primo nome sulla lista del 'Cholo' per rinforzare il reparto di centrocampo dei madrileni. L'Atletico starebbe preparando l'offensiva per De Paul, valutato non meno di 35 milioni di euro.

