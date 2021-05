Csm | Letta | ' Inconcepibili gli scandali | fondamentale la riforma'

Advertising

laltrodiego : SENZA VERGOGNA! Dopo Lotti (PD) e Ferri (PD) in hotel con Palamara a parlar di nomine, Legnini (PD) che solidarizz… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia: Letta, inconcepibili scandali Csm, ora riforma: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - 'L'immagine usc… - fisco24_info : Letta, la giustizia va riformata ma senza referendum: Per il segretario del Pd 'sono inconcepibili gli scandali del… - zazoomblog : Csm: Letta difendere indipendenza giudici ma attuale autogoverno ha fallito - #Letta #difendere #indipendenza - TV7Benevento : Csm: Letta, 'difendere indipendenza giudici ma attuale autogoverno ha fallito'... -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Letta

... perché le attuali forme di autogoverno con gli scandali delsono inconcepibili". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico, durante l'incontro in streaming 'Le proposte Pd sulla giustizia'. .La riforma delè 'fondamentale', gli scandali emersi negli ultimi tempi 'sono inconcepibili e fanno rabbrividire'. Lo ha detto Enrico, presentando le proposte del Pd sul tema della giustizia. 'L'immagine ...Il "Dottor Sottile" prova a difendersi sul caso Amara: "Per le cose importanti le modalità possono essere derogate". Insomma, ora scopre che ci si può comportare in contrasto alle norme ..."L'immagine uscita dalle ultime scandalose notizie sulle vicende del Csm è uno stimolo in più per fare le riforme a partire da quella del Csm. (ANSA) ...