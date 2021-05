Covid, in Lombardia calano ancora i ricoveri: 1.396 i positivi, 127 a Bergamo (Di giovedì 13 maggio 2021) Con i 49.484 processati nella giornata di giovedì 13 maggio la Lombardia ha superato quota 10 milioni di tamponi effettuati: 1.396 le positività emerse, pari al 2,8%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-31) e nei reparti (-90): 13 i decessi, mentre i guariti/dimessi sono 1.710. I dati di giovedì 13 maggio: – i tamponi effettuati: 49.484 (di cui 31.646 molecolari e 17.838 antigenici) totale complessivo: 10.017.648 – i nuovi casi positivi: 1.396 (di cui 79 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 749.551 (+1.710), di cui 3.014 dimessi e 746.537 guariti – in terapia intensiva: 417 (-31) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.351 (-90) – i decessi, totale complessivo: 33.284 (+13) I nuovi casi per provincia: Milano: 431 di cui 166 a Milano città; Bergamo: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Con i 49.484 processati nella giornata di giovedì 13 maggio laha superato quota 10 milioni di tamponi effettuati: 1.396 letà emerse, pari al 2,8%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-31) e nei reparti (-90): 13 i decessi, mentre i guariti/dimessi sono 1.710. I dati di giovedì 13 maggio: – i tamponi effettuati: 49.484 (di cui 31.646 molecolari e 17.838 antigenici) totale complessivo: 10.017.648 – i nuovi casi: 1.396 (di cui 79 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 749.551 (+1.710), di cui 3.014 dimessi e 746.537 guariti – in terapia intensiva: 417 (-31) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.351 (-90) – i decessi, totale complessivo: 33.284 (+13) I nuovi casi per provincia: Milano: 431 di cui 166 a Milano città;: ...

