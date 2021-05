Covid: Figliuolo, ‘soddisfatto 500mila dosi, incremento a giugno’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “L’obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno è stato raggiunto, bisogna tenerlo in maniera costante, la settimana scorsa abbiamo fatto 3,26 mln. Questi sono obiettivi medi, in questo mese a maggio, noi avremo a disposizione 17 milioni di vaccini. Ci potrebbero essere dei punti morti che ci possono portare a un calo, ma io sono soddisfatto e si potrà incrementare a giugno perché avremo un più cospicuo numero di vaccini”. Lo ha detto a Diritto e Rovescio, su Rete 4, il generale e commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. “Il ritardo – aggiunge – lo recupereremo a giugno, maggio è un mese di transizione, a giugno quando arriveranno più dosi, mi attendo sui 23-24 milioni, la capacità sarà pronta a inoculare tutto ciò che è possibile farlo. Io sono confidente”. Secondo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “L’obiettivo dellevaccinazioni al giorno è stato raggiunto, bisogna tenerlo in maniera costante, la settimana scorsa abbiamo fatto 3,26 mln. Questi sono obiettivi medi, in questo mese a maggio, noi avremo a disposizione 17 milioni di vaccini. Ci potrebbero essere dei punti morti che ci possono portare a un calo, ma io sono soddisfatto e si potrà incrementare a giugno perché avremo un più cospicuo numero di vaccini”. Lo ha detto a Diritto e Rovescio, su Rete 4, il generale e commissario per l’emergenza, Francesco Paolo. “Il ritardo – aggiunge – lo recupereremo a giugno, maggio è un mese di transizione, a giugno quando arriveranno più, mi attendo sui 23-24 milioni, la capacità sarà pronta a inoculare tutto ciò che è possibile farlo. Io sono confidente”. Secondo ...

