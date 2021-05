Covid: Figliuolo, ‘a luglio vaccinato 60% popolazione, 40enni a giugno’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. Adnkronos) – I quarantenni da lunedì prossimo possono iniziare a prenotare e saranno vaccinati nel mese di giugno. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario dell’emergenza Covid, a Diritto e Rovescio. “Questo target è legato al piano. Gli ultra 80enni li abbiamo messi in sicurezza, bisogna programmare in attesa dell’afflusso massiccio di vaccini a giugno”, sottolinea, spiegando di contare di vaccinare il 60% della popolazione “entro luglio”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. Adnkronos) – I quarantenni da lunedì prossimo possono iniziare a prenotare e saranno vaccinati nel mese di giugno. Lo dice il generale Francesco Paolo, commissario dell’emergenza, a Diritto e Rovescio. “Questo target è legato al piano. Gli ultra 80enni li abbiamo messi in sicurezza, bisogna programmare in attesa dell’afflusso massiccio di vaccini a giugno”, sottolinea, spiegando di contare di vaccinare il 60% della“entro”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - IlContiAndrea : Da lunedì 17 maggio si aprono le prenotazioni per il #vaccino anti #Covid per gli #over40. È quanto ha annunciato a… - FaithCompassion : RT @Drittorovescio_: 'Entro luglio contiamo di vaccinare il 60% della popolazione' A #Drittoerovescio il commissario straordinario per l’e… - mariana80024548 : RT @Drittorovescio_: 'L'Italia quando fa squadra, vince. Non abbiamo bisogno di niente, abbiamo giù tutto' A #Drittoerovescio il commissar… - FaithCompassion : RT @Drittorovescio_: 'Bisogna riacquistare la fiducia nei vaccini, sono indispensabili. Io ho fatto #AstraZeneca' A #Drittoerovescio ospit… -