Covid: Coraggio, 'pass verde? Io preferisco meno riservatezza e più libertà' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Certificazione verde di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19? "Io preferisco rinunciare egoisticamente ad un po della mia riservatezza ma avere più libertà di movimento; riprendere una vita sociale che da due anni è inesistente". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio durante la conferenza stampa in occasione della presentazione della relazione annuale a palazzo della Consulta ed ha richiamato "il giusto bilanciamento, cuore dell'attività della Corte". "In queto caso, quali sono i valori che devono essere bilanciati? - ha domandato Coraggio - Tutti aspiriamo a porre fine ad uno stato di clausura. Il primo valore è una maggiore libertà, il secondo la libertà che non sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Certificazionedi avvenuta vaccinazione contro il-19? "Iorinunciare egoisticamente ad un po della miama avere piùdi movimento; riprendere una vita sociale che da due anni è inesistente". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale Giancarlodurante la conferenza stampa in occasione della presentazione della relazione annuale a palazzo della Consulta ed ha richiamato "il giusto bilanciamento, cuore dell'attività della Corte". "In queto caso, quali sono i valori che devono essere bilanciati? - ha domandato- Tutti aspiriamo a porre fine ad uno stato di clausura. Il primo valore è una maggiore, il secondo lache non sia ...

