(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "è stato rieletto con un amplio margine, me lo aspettavo, in questi due mandati ha tessuto molte relazioni portando avanti una serie di progetti su cui sta lavorando. Ritengo altresìla partecipazione di Antonellache con la suaha portato all'attenzione una serie di temi tra cui la presenza delle". E' il commento all'Adnkronos di Josefa, ex ministro per le Pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, riguardo alla rielezione alla guida deldi Giovanni. "Io mi occupo di psicologia, una recente ricerca sulla creatività nei lavoro di squadra ha dimostrato che più il team è diversificato e più trova risposte positive: leservono. ...

Advertising

TV7Benevento : Coni: Idem, 'bene Malagò, candidatura Bellutti è stata importante per dar voce alle donne'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Idem

SardiniaPost

Josefacommenta così la vittoria di Giovanni Malagò, da lei sostenuto, su Raffaele Pagnozzi per la presidenza del. "Ovviamente è un segno di discontinuità rispetto al passato, del resto c'è ...... Allievi, Assoluti e Master, andato in scena il pomeriggio di sabato 1° maggio al campo'A. ...per il compagno di scuderia Sebastiano Zuccalà che con l'attrezzo da gr600 coglie la misura di ...L’atleta della San Marinese è arrivato secondo dietro il marchigiano Sgherri. Pregevole sesto posto per Luca Paletti nella corsa friulana di Corno di Rosazzo ...Ancora ottime prestazioni dei lanciatori Ferrara e Rappoccio in occasione del Meeting Regionale su pista (1ª prova), dedicato alle categorie Cadetti, Allievi, Assoluti e Master, andato in scena il pom ...