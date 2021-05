CIV Superbike | nel weekend si corre a Misano | programma e dirette TV

(Di giovedì 13 maggio 2021) CIVdi nuovo in pista questo, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli di, per la seconda prova stagionale. Michele Pirro guida la classifica, ma le due gare previste per questo fine settimana, potrebbero stravolgere la graduatoria. Ecco ilcompleto. La situazione in classifica dopo il Mugello Dopo le prime due gare corse al Mugello, in testa alla classifica del CIVc’è Michele Pirro con 50 punti, che con la Ducati del Team Barni Racing, ha saputo imporsi in entrambi i round del primo fine settimana di corsa. Dietro di lui, invece, si trova al momento Luca Vitali con 36 punti. L’esperto pilota riminese a bordo della Honda della Scuderia Improve by Tenjob, ha chiuso terzo in gara 1 e poi secondo nella corsa della domenica. In terza posizione del ...

La tappa del Mugello svoltasi lo scorso mese di aprile ha dato il via all'era MoTec nel, che quest'anno prevede la centralina unica per tutte le moto al via con l'obiettivo di livellare le prestazioni dei vari modelli in griglia e rendere più incerte ed appassionati le ...It's set to be a busy race weekend, with MotoGP at Le Mans, the Italianchampionship at Misano, and also the second round of the ESBK , the Spanish series run by the ... While theclass ...La classe regina della serie tricolore arriva al circuito Marco Simoncelli per la seconda tappa della stagione della rivoluzione tecnica grazie all'introduzione della centralina unica, con Pirro leade ...SBK: Grazie alla doppietta del Mugello, Michele Pirro guida la classifica. Honda in netta crescita, Luca Vitali cerca la prima vittoria in carriera. Inseguono Aprilia, BMW e Suzuki. Sabato e domenica ...