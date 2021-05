Cerchietti &co: dimmi cosa porti tra i capelli e ti dirò chi sei (Di giovedì 13 maggio 2021) Indossare qualcosa tra i capelli è un vezzo che mi piace proprio tanto, forse perché io per prima porto molto poco i Cerchietti, in favore di pony tail pratiche, ma spesso un po’ monotone, lo ammetto! Per fortuna per questa primavera abbiamo un sacco di belle idee a cui ispirarci, una più glam dell’altra. Vediamone insieme qualcuna. Tendenza Cerchietti: sottile ma visibile Sottile sì, ma dorato, argentato, glitterato, a catenella (come questo qui sotto di Chanel): l’importante è che si veda. Il cerchietto è proprio un vezzo, quindi non serve per tirare su i capelli i per raccoglierli o trattenerli: serve più che altro a decorare il capo e il viso e quindi indossatelo con nonchalance, come se fosse lì per caso. Tendenza Cerchietti: per chi li porta meno, c’è il foulard Per chi porta ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) Indossare qualtra iè un vezzo che mi piace proprio tanto, forse perché io per prima porto molto poco i, in favore di pony tail pratiche, ma spesso un po’ monotone, lo ammetto! Per fortuna per questa primavera abbiamo un sacco di belle idee a cui ispirarci, una più glam dell’altra. Vediamone insieme qualcuna. Tendenza: sottile ma visibile Sottile sì, ma dorato, argentato, glitterato, a catenella (come questo qui sotto di Chanel): l’importante è che si veda. Il cerchietto è proprio un vezzo, quindi non serve per tirare su ii per raccoglierli o trattenerli: serve più che altro a decorare il capo e il viso e quindi indossatelo con nonchalance, come se fosse lì per caso. Tendenza: per chi li porta meno, c’è il foulard Per chi porta ...

Advertising

LaVerdicchio : @cciop_ Domani allora faccio due giri per disegnare due cerchietti - ZEETSUB0 : una volta sapevo fare i cerchietti carini con il fumo, niente mi sono dimenticata come si fanno. - Laura_Bennati : RT @Claudette__: * Cerchietti * - Claudette__ : * Cerchietti * - yakshaster : baby chia sì avevo il caschetto e vivevo in simbiosi con golfini e cerchietti -