Black Panther | Wakanda Forever | Martin Freeman | La sceneggiatura contiene parti molto strane

Martin Freeman , noto per non avere peli sulla lingua, ha ammesso che ci sarebbero delle parti davvero strane nella sceneggiatura di: Wakanda Forever dopo essere stato aggiornato dal regista e scrittore Ryan Coogler sulla storia del sequel. Martedì sera, Martin Freeman è apparso nel Late Late Show con James Corden, l'...Nella vita reale, Mackie era molto amico di Chadwick Boseman , il compianto attore che ha prestato il suo volto anell'omonimo film del 2018 diretto da Ryan Coogler . Durante una ...Martin Freeman ha rivelato di aver parlato con Ryan Coogler in merito al suo ritorno in Black Panther 2, anticipando un sequel molto "strano" ma pieno di sorprese.Anthony Mackie ha commentato la possibilità di apparire in Black Panther 2, l'attesissimo sequel del cinecomic Marvel diretto da Ryan Coogler.