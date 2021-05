Berrettini-Tsitsipas oggi, Internazionali Roma: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 13 maggio 2021) Matteo Berrettini contro Stefanos Tsitsipas: il duello è finalmente arrivato, e si giocherà su un campo che ha cambiato tanti nomi nel passato recente, assumendo attualmente il nome di Grandstand, secondo la più americana delle tradizioni arrivata fino al Foro Italico di Roma. Si avvera, dunque, il confronto che non è stato in Australia. A Melbourne, infatti, i due erano in predicato di giocare gli ottavi di finale, ma questo è stato negato dall’infortunio già patito dal Romano nel finale del match di terzo turno contro il russo Karen Khachanov, che l’ha costretto a star fermo fino a Montecarlo. Una volta rientrato, Berrettini ha raggiunto la vittoria a Belgrado e la finale a Madrid, mentre di Tsitsipas si ricorda senz’altro la spaventosa sfida con Rafael Nadal, cui per pochissimo non ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Matteocontro Stefanos: il duello è finalmente arrivato, e si giocherà su un campo che ha cambiato tanti nomi nel passato recente, assumendo attualmente il nome di Grandstand, secondo la più americana delle tradizioni arrivata fino al Foro Italico di. Si avvera, dunque, il confronto che non è stato in Australia. A Melbourne, infatti, i due erano in predicato di giocare gli ottavi di finale, ma questo è stato negato dall’infortunio già patito dalno nel finale del match di terzo turno contro il russo Karen Khachanov, che l’ha costretto a star fermo fino a Montecarlo. Una volta rientrato,ha raggiunto la vittoria a Belgrado e la finale a Madrid, mentre disi ricorda senz’altro la spaventosa sfida con Rafael Nadal, cui per pochissimo non ...

