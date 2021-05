Barbara D’Urso non è single | ecco chi è il suo misterioso compagno

Leggi su ck12

(Di giovedì 13 maggio 2021)non è, la regina degli scoop rosa, tra poco potrebbe regalarci una gradita sorpresa: scoperto il nome del fidanzato è Francesco Zangrillo La regina del gossip, delle confidenze intime, delle confessioni più o meno credibili, questa volta diventa lei stessa la protagonista di uno scoop rosa. Lei che molti, non tutti, ritenevano una splendida, invece nasconderebbe un segreto. Un segreto che avrebbe voluto tenere segreto ancora per molto, molto tempo. Ma dai tempi della “Dolce vita” di felliniana memoria, le persone famose, che oggi chiamiamo VIP, sanno che non possono dormire sonni tranquilli. —>>> Ti potrebbe interessare anchedà il due di picche a Ferdinando Guglielmotti:come Ogni loro ...