Atlanta Hawks e Knicks ai playoff

(Di giovedì 13 maggio 2021) La notte di Nba appena trascorsa ha emesso un altro verdetto: glisi qualificano aibattendo rispettivamente Washington e Boston.: come è stata la loro stagione? Glitornano a disputare idall’ultima apparizione risalente alla stagione 2016/2017 quando vennero eliminati al primo turno da Washington. Protagonista assoluto di questa qualificazione è stato Trae Young, autore di 33 punti, 8 rimbalzi e nove assist. È stato lui stesso a spiegare la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: “Sia io che alcuni ragazzi della squadra non abbiamo mai avuto il giusto riconoscimento per il nostro lavoro, quello era la parte più frustrante: sapere di aver fatto tanto e non ...

Rimonta vincente per gli(39 - 31) che sconfiggono 120 - 116 i Washington Wizards (32 - 38) e ritrovando matematicamente i playoff dopo quattro anni di assenza., in pole position per avere anche il fattore campo ...Il "Gallo", però, può comunque far festa visto che il successo cheottiene contro i ... A trascinare glii 33 punti di Trae Young che sfiora la tripla doppia mettendo a referto anche 9 ...Il tiro da 3 punti, in NBA, non è mai stato così importante. Per la nona stagione consecutiva infatti, è stato battuto il record di triple realizzate nella lega. Anche se, negli ultimi 4 giorni di sta ...Atlanta Hawks e New York Knicks hanno raggiunto la qualificazione ai playoff dopo rispettivamente quattro e nove anni di assenza ...