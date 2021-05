Artogne, carabinieri sventano suicidio (Di giovedì 13 maggio 2021) Artogne (Brescia), 13 maggio 2021 - suicidio sventato nel pomeriggio di giovedì 13 maggio 2021 ad opera dei carabinieri della compagnia di Breno. Una donna di Darfo ha contattato allarmata la stazione ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021)(Brescia), 13 maggio 2021 -sventato nel pomeriggio di giovedì 13 maggio 2021 ad opera deidella compagnia di Breno. Una donna di Darfo ha contattato allarmata la stazione ...

Artogne, carabinieri sventano suicidio

Artogne (Brescia), 13 maggio 2021 - Suicidio sventato nel pomeriggio di giovedì 13 maggio 2021 ad opera dei carabinieri della compagnia di Breno. Una donna di Darfo ha contattato allarmata la stazione ...

A individuarlo in una zona isolata sono stati i carabinieri di Artogne, che lo hanno trovato chiuso in auto, i finestrini tutti alzati, il motore acceso e il tubo di scappamento collegato all'abitacolo.

Spaccio di cocaina: due arresti in Val Camonica

Due arresti per spaccio di cocaina a pochi chilometri di distanza in Val Camonica effettuati dai Carabinieri. Sequestri per migliaia di euro.