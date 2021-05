Anche escrementi di topi trovati nel magazzino: scattano per la terza volta i sigilli al Caffè Centrale (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - Ci risiamo. Chiude di nuovo i battenti il Bar Centrale di piazza Ugo Bassi: la polizia ha trovato escrementi di topi in un magazzino sul retro, dove vengono conservati alimenti e bevande. Non ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - Ci risiamo. Chiude di nuovo i battenti il Bardi piazza Ugo Bassi: la polizia ha trovatodiin unsul retro, dove vengono conservati alimenti e bevande. Non ...

