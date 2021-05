Albergo dei Poveri | chef | attori | musicisti e accademici tra i 50 testimonial per il suo recupero

(Di giovedì 13 maggio 2021) Per l ‘deidi Napoli, uno degli edifici più grandi d’ Europa, voluto da Carlo di Borbone nel 1749 per accogliervi tutti idel Regno , e poi trasformato da Ferdinando II in un centro di formazione di arti e mestieri scendono in campo 50della cultura, dello spettacolo e della produzione. L’ iniziativa è della Onlus “Passato e Futuro”, che ha organizzato un evento on-line per chiedere che la struttura, destinataria di un finanziamento nell’ ambito del Recovery Fund , torni ad essere “una Città delle Arti e un’ Accademia delle Eccellenze meridionali “. Tra le testimonianze – che saranno trasmesse on-line sulla pagina Facebook di “Passato e Futuro Onlus e sulle piattaforme collegate domani, Venerdi, dalle 18 in poi, quella del Principe Carlo di Borbone. “L’ idea – afferma la Onlus ...

È accaduto qualche mese fa a Ospedaletto d'Alpinolo: quattro persone, in più occasioni, dopo aver gustato le specialità tipiche irpine e pernottato presso la struttura alberghiera, saldano il conto co ...