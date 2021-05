"Uccisa davanti la figlia". Mamma 20enne strangolata dai rapinatori (Di mercoledì 12 maggio 2021) I rapinatori erano quattro, di cui uno faceva il palo fuori dall'appartamento, e parlavano una lingua straniera di difficile comprensione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ierano quattro, di cui uno faceva il palo fuori dall'appartamento, e parlavano una lingua straniera di difficile comprensione

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa davanti "Uccisa davanti la figlia". Mamma 20enne strangolata dai rapinatori La Grecia è sotto choc per quello che la stessa polizia locale ha definito " una rara barbarie " per il Paese: l'uccisione in casa, da parte di rapinatori, di una mamma 20enne , strangolata davanti al marito e alla figlia di 11 mesi. L'episodio di cronaca è avvenuto l'11 maggio nel nordest di Atene, nel quartiere di Glyka Nera, dove la vittima, Caroline Crouch, viveva con il marito, il ...

