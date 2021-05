Tommaso Zorzi e Tommaso di Amici insieme: le foto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tommaso Zorzi in questi giorni è prepotentemente al centro del gossip: dopo essere stato paparazzato al fianco di Lorenzo Campi, ora sono arrivate nuove foto che lo ritraggono insieme all’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. I due sembrano essere molto complici: si tratta di un nuovo amore per Zorzi? Tommaso Zorzi, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, è finito con insistenza al centro del gossip. Nonostante Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021)in questi giorni è prepotentemente al centro del gossip: dopo essere stato paparazzato al fianco di Lorenzo Campi, ora sono arrivate nuoveche lo ritraggonoall’ex ballerino diStanzani. I due sembrano essere molto complici: si tratta di un nuovo amore per, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, è finito con insistenza al centro del gossip. Nonostante Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MUMMIA23 : @tommaso_zorzi non ringraziarmi - favxange : Comunque Tommy con Tommaso Zorzi proprio no, dai e che cazzo -