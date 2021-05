Tiramisù ‘si fa in due’: la novità del bar-pasticceria più conosciuto dell’Aurelio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quando Alessandro Modica e Andrea Bernardini hanno deciso nel 2004 di aprire il bar pasticceria Tiramisù non pensavano certo di essere “costretti”, oggi, ad acquistare un secondo laboratorio per far fronte alle tante richieste della clientela. Una clientela inizialmente di quartiere che però, grazie all’alta qualità e alla varietà dei prodotti, con il passaparola, ha reso famoso questo locale anche altrove. Alessandro è il pasticcere, tutto ciò che esce da Tiramisù è fatto con le sue mani e con la sua arte sapiente che viene da lontano, dalla Sicilia, terra dove è nato e dove fa le sue prime esperienze fin da bambino, per poi ritrovarsi a lavorare in diverse pasticcerie della Capitale facendo corsi con maestri come Cristian Beduschi, Leonardo Di Carlo, Marco de Vita, Danilo Fregujia. E’ innanzitutto la passione a far trascorrere ad ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quando Alessandro Modica e Andrea Bernardini hanno deciso nel 2004 di aprire il barnon pensavano certo di essere “costretti”, oggi, ad acquistare un secondo laboratorio per far fronte alle tante richieste della clientela. Una clientela inizialmente di quartiere che però, grazie all’alta qualità e alla varietà dei prodotti, con il passaparola, ha reso famoso questo locale anche altrove. Alessandro è il pasticcere, tutto ciò che esce daè fatto con le sue mani e con la sua arte sapiente che viene da lontano, dalla Sicilia, terra dove è nato e dove fa le sue prime esperienze fin da bambino, per poi ritrovarsi a lavorare in diverse pasticcerie della Capitale facendo corsi con maestri come Cristian Beduschi, Leonardo Di Carlo, Marco de Vita, Danilo Fregujia. E’ innanzitutto la passione a far trascorrere ad ...

Advertising

Gennaro37144533 : RT @BiasiErika: I loro sorrisi quando sono insieme e in mood casalingo>>>>>>>?? Andrea che ormai ha rinunciato alle dirette di allenamento e… - amici_edition : morale della favola:rispondere sempre al telefono, anche se si sta preparando un tiramisù ?? (riferimento puramente… - ancoraindue : RT @rosadeddyily: Anna ma perché devi screditare sangio e deddy su basta oggi mi sembri anche un po’ sclerata. Tisanina?? Direbbe sangio. S… - Amici20___ : “io saprei molto bene come lavorare con te” 14 novembre 2020 Ma colleghiamoci con anna mentre fa il tiramisù l’11 m… - Carolin86891903 : RT @BenedettoC8: Qui per dirvi che domani aprono solo per voi #gregorelli i conventi. Due regole molto semplici: non si scopa perchè è volg… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiramisù ‘si PASTICCERIA TIRAMISÙ RADDOPPIA, SECONDO LABORATORIO SULL'AURELIA – Virtù Quotidiane – Il quotidiano enogastronomico abruzzese Virtù Quotidiane