Striscia la Notizia, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 12 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 12 Maggio in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuovadila, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minutiriladiladel 12 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladiladel 12 Maggio in TV e streaming Ladilasi può riin TV e in ...

Advertising

BzBroono : @LorenzoPinto01 @BimbiMeb @arabatur1 @aldotorchiaro @ilriformista Quando compirete 13 anni scoprirete che per 3/4 d… - Luigiei40 : RT @ElioLannutti: Che fine ha fatto 'Watly'? - Video - Striscia la Notizia: - marsion65 : RT @ElioLannutti: Che fine ha fatto 'Watly'? - Video - Striscia la Notizia: - morellfrancesco : RT @awexvkjhl: ma nel 2021 chi è che guarda ancora striscia la notizia? - infoitcultura : Striscia la Notizia, tapiro a Checco Zalone: vince il David, ma non lo ritira. 'Forse credo poco in me stesso' -