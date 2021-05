Si faranno una strana idea Mughini da godere | massacra la Murgia in punta di penna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Giampierorecensisce l'ultimissimo libro di Luigi Mascheroni, intitolato Libri, secondo volume di una nuova collana dell'editore Oligo di Mantova. Scrive: "Questo libro lo ha scritto nell'intento di demitizzare l'che il leggere sia un 'piacere' e che la sorte migliore di un libro sia quella di esser letto 'tutto d'un fiato'. Leggere è una scelta faticosa, talvolta ardua, talvolta ti ci devi arrampicare a mani nude per le pareti di un libro". Una scelta difficile, soprattutto in un Paese in cui vengono pubblicati 70mila volumi ogni anno e dove "non c'è vedette televisiva che non ne firmi uno dopo esserselo fatto scrivere da un ghost writer. Il libro è una sfida, non un passatempo" accusa Mascheroni nel suo volume. Scrive ancora Mascheroni: "L'importante non è leggere indistintamente o prendere un ...