Scontri in Medio Oriente: più di mille razzi sparati da Gaza. Colpito veicolo militare al confine con la Striscia. Consiglio sicurezza Onu: riunione d’emergenza (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un giorno e mezzo sono stati sparati più di mille razzi da Gaza verso Israele. Non si fermano gli attacchi e i combattimenti tra la Striscia e lo Stato Ebraico, che ha annunciato il richiamo di 5mila riservisti ed è pronto a un’operazione militare che non sarà di breve durata. E il numero delle vittime cresce di ora in ora: a Gaza sono 43 i palestinesi uccisi – tra i quali 12 bambini e tre donne -, e più di 300 persone sono rimaste ferite. Il Jerusalem Post scrive invece che sono almeno sei i cittadini israeliani uccisi dai raid. L’85% dei razzi lanciato da Hamas è stato intercettato mentre circa 200 sono esplosi all’interno della Striscia, e il movimento islamico ha anche cercato di colpire l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un giorno e mezzo sono statipiù didaverso Israele. Non si fermano gli attacchi e i combattimenti tra lae lo Stato Ebraico, che ha annunciato il richiamo di 5mila riservisti ed è pronto a un’operazioneche non sarà di breve durata. E il numero delle vittime cresce di ora in ora: asono 43 i palestinesi uccisi – tra i quali 12 bambini e tre donne -, e più di 300 persone sono rimaste ferite. Il Jerusalem Post scrive invece che sono almeno sei i cittadini israeliani uccisi dai raid. L’85% deilanciato da Hamas è stato intercettato mentre circa 200 sono esplosi all’interno della, e il movimento islamico ha anche cercato di colpire l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E in ...

