Perché l'Europa punta sui camion a idrogeno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un porto dove convogliano i due terzi del traffico marino dell'intero paeseÈ l'elemento più diffuso nell'universo. Una risorsa praticamente inesauribile, in grado di ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili e, di conseguenza, quella geopolitica dai paesi che le producono. L'idrogeno è tra le strade che la Commissione europea intende seguire per portare a zero le emissioni entro il 2050. Non è la principale. La strategia della Commissione guidata da Ursula Von der Leyen si basa sull'elettricità: nella visione di Bruxelles, l'idrogeno trova spazio come alternativa quando l'elettrificazione non è possibile o è sconsigliata. Anche Perché, per ottenerlo, il ruolo della "corrente" è fondamentale. Cioonostante dall'aviazione alla nautica alla siderurgia ai trasporti, le applicazioni – e il consenso – non mancano. Senza contare ...

